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Черноморец – Десна – 1:0 – видео гола и обзор матча

22:10 62 Читати українською
Черноморец – Десна – 1:0 – видео гола и обзор матча
Черноморец – Десна – 1:0 – видео гола и обзор матча

Черноморец дома минимально обыграл черниговскую Десну. Смотрите видео гола и обзор матча.

Матч между Черноморцем и Десной зрелищным не был. Команды действовали аккуратно, больший акцент делая на неприкосновенности собственных ворот.

Черноморец минимально обыграл Десну

Единственный гол в матче зрители увидели на 72-й минуте матча.

Сегодняшний успех позволил Черноморцу подняться на четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата Украины, обойдя Зарю и Олимпик. В активе Десны и ранее 3 очка и девятое место в таблице.

Чемпионат Украины, 4 тур.

Черноморец – Десна – 1:0

Гол: Смирнов, 71

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
Украина4 тур

Черноморец - Десна: Воскресенье 12 августа 2018

Черноморец
Матч окончен
1 : 0
Десна
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