Чорногорія – Англія: Стерлінг став жертвою расизму та закликав дискваліфікувати стадіон

Вінгер збірної Англії Рахім Стерлінг обурений поведінкою деяких вболівальників на стадіоні в Чорногорії.

"Якщо чесно, я не чув особисто, але Денні Роуз чув це точно. Расистські вигуки були позаду лави для запасних, декілька людей з нашої команди ці вигуки чули. Гадаю, що вся лава запасних мала почути це.

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Повинно бути реальне покарання за це, а не тільки бан для двох або трьох фанатів, які кричали. Має бути колективна відповідальність.

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Коли заборона буде знята, вболівальники подумають двічі. Всі вони люблять футбол, вони всі хочуть подивитися на гру національної команди, так що це змусить їх двічі подумати, перш ніж робити щось дурне", – розповів Стерлінг в післяматчевому коментарі Sky Sports.