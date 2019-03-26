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Черногория – Англия: Стерлинг стал жертвой расизма и призвал дисквалифицировать стадион

12:20 9 Читати українською
Черногория – Англия: Стерлинг стал жертвой расизма и призвал дисквалифицировать стадион
Рахим Стерлинг / Reuters

Вингер сборной Англии Стерлинг возмущен поведением некоторых болельщиков на стадионе в Черногории.

 

"Если честно, я не слышал лично, но Дэнни Роуз слышал это точно. Расистские выкрики были позади скамейки запасных, несколько человек из нашей команды эти возгласы слышали. Думаю, что вся скамейка запасных была услышать это.

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Должно быть реальное наказание за это, а не только бан для двух или трех фанатов, которые кричали. Должна быть коллективная ответственность.

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Когда запрет будет снят, болельщики подумают дважды. Все они любят футбол, они все хотят посмотреть на игру национальной команды, так что это заставит их дважды подумать, прежде чем делать что-то глупое ", – рассказал Стерлинг в послематчевом комментарии Sky Sports.

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Евро-2020 Черногория - Англия Рахим Стерлинг Рахим Стерлинг Черногория Черногория Англия Англия
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