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Чорногорія – Англія – 1:5 – відео голів та огляд матчу

10:18 77 Читать на русском
Чорногорія – Англія – 1:5 – відео голів та огляд матчу
Чорногорія – Англія – 1:5 / Evening Standard

Збірна Англії на виїзді розтрощила Чорногорію (1:5). Дивіться відео голів та огляд матчу Чорногорія – Англія.

 

Збірна Англії продовжує трощити суперників у відборі на Євро-2020. Цього разу постраждала Чорногорія, яка відкрила рахунок. Однак голи Кіна, Кейна, Стерлінг і дубль Барклі знищили чорногорців.

Євро-2020: Англія розтрощила Чорногорію, Косово та Болгарія зіграли внічию

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
Теги
Євро-2020 Чорногорія - Англія Чорногорія Чорногорія Англія Англія Відеоновини
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