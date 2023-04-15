"Я не бачу нічого хорошого у цьому рішенні. Думаю, це неправильно. Чому наші спортсмени мають страждати? Я не знаю, чим керувалося Мінмолодьспорту, коли ухвалювало таке рішення.

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Потрібно було робити все можливе, щоби білорусів слідом за росіянами теж не допускали до змагань. На це треба було кидати усі сили! Збірна України бере участь у відборі на Євро-2024, нам треба грати!", – цитує Маркевича FanDay.

Нагадаємо, Україна стартувала у відборі на Євро матчем з Англією, в якому поступилась 0:2.

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