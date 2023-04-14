Український нападник Роман Зозуля шокований рішенням Міністерства молоді та спорту заборонити українським спортсменам брати участь у змаганнях, де присутні росіяни чи білоруси.

Напередодні Кабінет Міністрів України підготував документ, згідно з яким українці бойкотуватимуть змагання, на яких виступають атлети з країни-агресора та їхні посіпаки. Текст постанови, згідно якого українці змушені будуть самоусуватися з таких турнірів, оприлюднив Жан Беленюк.

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"Схоже, футбольна збірна знімається з кваліфікації Євро", – написав Зозуля на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

На пост Романа відреагували й інші українські футболісти. "Непогано вирішили питання", – написав у коментарях захисник Львова Олексій Дитятьєв. "Мда. Просто в шоці", – додав Артем Федецький.

Нагадаємо, вищезгадане рішення може безпосередньо стосуватися збірної України з футболу, адже у відборі на Євро-2024 бере участь Білорусь. Однак, є шанс що до цього не дійде, оскільки команда вусатого диктатора грає в іншій групі, а шанс зустрітися з нею у наступних стадіях мізерний.

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