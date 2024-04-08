Президент Галатасарая Дурсун Озбек кипів після Суперкубка Туреччини проти Фенербахче. "Канарки" влаштували протест проти Федерації – випустили команду U-19, пропустили і пішли з поля за хвилину.

"Вони багато розповідали перед матчем: "Ми вийдемо командою до 19 років, ми зробимо те, ми зробимо це...". Це просто божевілля. Зрештою, це футбольний матч, фінал. Це Суперкубок Туреччини, дуже важливе змагання.

Фенербахче віддав Суперкубок Галатасараю – матч тривав лише одну хвилину

Ми насолоджувалися цими днями в Шанлиурфі, але місцеві фанати, діти постійно розпитували нас – гра відбудеться чи ні? Як ви знаєте, доходи від цього матчу також підуть на допомогу нашим землякам, які постраждали від землетрусу. Ось як ми вирішили. Одна сторона заповнена, інша порожня. Чому не можна просто зіграти матч у святковій атмосфері? Ви завершуєте Суперкубок за одну хвилину? Мені дуже сумно. Це найгірший Суперкубок в історії, ще й на 100-річчя Туреччини.

Вам не шкода дітей з команди U-19? Це наша молодь, майбутнє турецького футболу. Чому ви використовуєте цих дітей?

Я не зустрічався з представниками Фенербахче. Я прийшов на протокол, зазвичай вони також повинні прийти. Пан міністр був там, президент Федерації був там. Від Фенербахче ніхто не прийшов. У цьому немає жодного сенсу, навіщо вони роблять таке?

Я сподіваюся, Федерація ухвалить рішення, гідне турецького футболу. Для нього це сумний вечір. Такого фіналу не мало статися", – цитує Озбека TRT Haber.

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