Поєдинок за Суперкубок Туреччини між Галатасараєм та Фенербахче завершився майже одразу після стартового свистка.

Фенербахче мав намір бойкотувати матч за Суперкубок Туреччини, оскільки клубу не дозволили перенести матч на іншу дату. Через це на поле вийшли гравці Фенербахче U-19.

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Вже на 1-й хвилині Галатасарай повів у рахунку, відзначився Мауро Ікарді. На цьому гра і завершилась – гравці Фенербахче покинули поле. Галатасарай же вирішив провести матч проти своїх же запасних, аби вболівальники подивились хоч якийсь поєдинок.

Нагадаємо, Фенербахче мав намір знятись з чемпіонату Туреччини через напад фанатів Трабзонспора на гравців "канарок". Боси Фенербахче розглядають можливість відмови участі у двох наступних сезонах у Кубку Туреччини. Клуб ще не визначився: або він повністю відмовиться від цього, або покладатиметься на молодіжну команду U-19. При цьому, з чемпіонату клуб не планує зніматись до кінця сезону – Фенербахче все ще бореться за чемпіонство.

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