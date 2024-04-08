Президент Галатасарая Дурсун Озбек кипел после Суперкубка Турции против Фенербахче. "Канарейки" устроили протест против Федерации – выпустили команду U-19, пропустили и ушли с поля через минуту.

“Они много рассказывали перед матчем: "Мы выйдем командой до 19 лет, мы сделаем то, мы сделаем это...". Это просто безумие. В конце концов, это футбольный матч, финал. Это Суперкубок Турции, очень важное соревнование.

Фенербахче отдал Суперкубок Галатасараю – матч длился всего одну минуту

Мы наслаждались этими днями в Шанлыурфе, но местные фанаты, дети постоянно расспрашивали нас – игра состоится или нет? Как вы знаете, доходы от этого матча также пойдут на помощь нашим землякам, которые пострадали от землетрясения. Вот как мы решили. Одна сторона заполнена, другая пустая. Почему нельзя просто сыграть матч в праздничной атмосфере? Вы завершаете Суперкубок за одну минуту? Мне очень грустно. Это худший Суперкубок в истории, еще и на 100-летие Турции.

Вам не жалко детей из команды U-19? Это наша молодежь, будущее турецкого футбола. Почему вы используете этих детей?

Я не встречался с представителями Фенербахче. Я пришел на протокол, обычно они также должны прийти. Господин министр был там, президент Федерации был там. От Фенербахче никто не пришел. В этом нет никакого смысла, зачем они делают такое?

Я надеюсь, Федерация примет решение, достойное турецкого футбола. Для него это печальный вечер. Такого финала не должно было случиться", – цитирует Озбека TRT Haber.

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