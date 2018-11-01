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Шахтар – Динамо: став відомий арбітр матчу

09:38 237 Читать на русском
Шахтар – Динамо: став відомий арбітр матчу
Віталій Романов / соцмережі

Комітет арбітрів ФФУ визначив суддю, який обслуговуватиме матч 14 туру УПЛ Шахтар – Динамо.

Матч 14 туру чемпіонату України між Шахтарем та Динамо обслуговуватиме Віталій Романов з міста Дніпро, повідомляє офіційний сайт комітету арбітрів ФФУ.

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Романову на лініях асистуватимуть Олександр Войтюк та Сергій Беккер. 4-ий арбітр – Анатолій Абдула.

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Нагадаємо, матч 14 туру чемпіонату України між Шахтарем та Динамо відбудеться у суботу, 3 листопада. Початок гри заплановано на 17:00.

Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

Шахтар
до матчу
2
дн
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6
год
:
53
хв
Динамо
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