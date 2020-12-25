"Маю сказати, що, з огляду на те, яких гравців тренер обирає зараз, такі хлопці як Еміль Сміт-Роу і Джо Віллок повинні отримати шанс. Це просто, тому що ти дивишся на Вілліана, нічого не відбувається, і він грає погано. Чому на поле виходять гравці на кшталт Сеада Колашинаца? Чому грає Мустафі?

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Я б краще дивився на Саліба, який грає у команді до 23 років, на Сміта-Роу. Я би вважав за краще побачити щось інше. Я б сказав керівництву: дайте Месуту Озілу гроші, якщо тренер не збирається випускати його, і відпустіть. Те ж саме стосується Сеада Колашинаца і тих гравців, які перебувають в клубі і не збираються приносити користь.

Ось що потрібно Артеті – гравці, які приносять користь. Арсенал повинен усвідомити, що перебуває в ситуації, в якій все може стати ще гірше, якщо вони програють Брайтону і Вест Бромвічу. Ці матчі вони зобов'язані виграти", – наводить слова Райта The Mirror.

Слід зазначити, що Арсенал проводить катастрофічний сезон, набравши 14 очок та перебуваючи поблизу зони вильоту.

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