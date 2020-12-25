"Должен сказать, что, учитывая то, каких игроков тренер выбирает сейчас, такие ребята как Эмиль Смит-Роу и Джо Виллок должны получить шанс. Это просто, потому что ты смотришь на Виллиана, ничего не происходит, и он играет плохо. Почему поле выходят игроки вроде Сеада Колашинаца? Почему играет Мустафи?

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Я бы лучше смотрел на Салиба, который играет в команде до 23 лет, на Смита-Роу. Я бы предпочел увидеть что-то другое. Я бы сказал руководству: дайте Месуту Озилу деньги, если тренер не собирается выпускать его, и отпустите. То же самое касается Сеада Колашинаца и тех игроков, которые находятся в клубе и не собираются приносить пользу.

Вот что нужно Артете – игроки, которые приносят пользу. Арсенал должен осознать, что находится в ситуации, в которой все может стать еще хуже, если они проигрывают Брайтона и Вест Бромвич. Эти матчи они обязаны выиграть", – приводит слова Райта The Mirror.

Следует отметить, что Арсенал проводит катастрофический сезон, набрав 14 очков и находясь вблизи зоны вылета.

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