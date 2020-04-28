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"Чому фізрук – це відразу погано?": Костишин заступився за Хацкевича та похвалив Кварцяного

28 квітня 20:54 692 Читать на русском
"Чому фізрук – це відразу погано?": Костишин заступився за Хацкевича та похвалив Кварцяного
Руслан Костишин / ФК Колос

Наставник Колоса розвіяв стереотипи щодо значення поняття "фізрук".

"Хто в Україні топ-тренер? Ребров. Не знаю, судячи з того, як грають команди, то і Скрипник. Та й Хацкевич в порядку. Я з ним спілкувався, мені дуже сподобалося. То вже роздули, що він фізрук. Я теж фізрук. Це щось погане? Це вчитель. Чому фізрук – це відразу погано?

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У нас якась неповага до професії фізрука. Він що, мало робить? Тренер Динамо чи будь-якої іншої команди УПЛ не може бути фізруком. Кварцяний – відмінний тренер, а комусь він не подобається. А я кайф отримував, це моє було. Вранці прокинувся – одне тренування, друге. Я був у тонусі, хоч і мав проблеми зі спиною", – розповів Костишин в ефірі Youtube-каналу Бомбардир.

До слова, після 23 турів УПЛ Колос посідає 6 місце в турнірній таблиці.

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Теги
Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Колос Колос Руслан Костишин Руслан Костишин Віталій Кварцяний Віталій Кварцяний
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