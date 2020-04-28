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"Вели перемовини з Селезньовим": Костишин готовий попрацювати в Колосі ще й із Алієвим та Мілевським

28 квітня 17:35 1579 Читать на русском
"Вели перемовини з Селезньовим": Костишин готовий попрацювати в Колосі ще й із Алієвим та Мілевським
Євген Селезньов та Артем Мілевський / фото із соцмереж

Наставник Колоса зізнався, що був би не проти мати у своєму розпорядженні колишніх гравців збірної України – Олександра Алієва, Євгена Селезньова та Артема Мілевського.

"Вели переговори з Селезньовим. Ми і зараз готові його запросити. Головне, щоб Селезньов був готовий. Поведінка нашого тренерського штабу і директорів змушує футболістів працювати по-іншому. Справа у ставленні – це найголовніше.

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Думаєте у нас немає чи не було проблемних хлопців? Що стосується Алієва і Мілевського, то хіба вони – проблема? У них ореол проблемних футболістів. Якби вони працювали в нашому клубі, тоді ми б подивилися на них. Втім, не треба заголовків, що Костишин змінив би Алієва і Мілевського", – розповів Костишин в ефірі Youtube-каналу Бомбардир.

До слова, після 23 турів УПЛ Колос посідає 6 місце в турнірній таблиці.

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