"Вели перемовини з Селезньовим": Костишин готовий попрацювати в Колосі ще й із Алієвим та Мілевським

Наставник Колоса зізнався, що був би не проти мати у своєму розпорядженні колишніх гравців збірної України – Олександра Алієва, Євгена Селезньова та Артема Мілевського.

"Вели переговори з Селезньовим. Ми і зараз готові його запросити. Головне, щоб Селезньов був готовий. Поведінка нашого тренерського штабу і директорів змушує футболістів працювати по-іншому. Справа у ставленні – це найголовніше.

Селезньов переконаний, що в парі з Мілевським розірвав би чемпіонат Туреччини

Думаєте у нас немає чи не було проблемних хлопців? Що стосується Алієва і Мілевського, то хіба вони – проблема? У них ореол проблемних футболістів. Якби вони працювали в нашому клубі, тоді ми б подивилися на них. Втім, не треба заголовків, що Костишин змінив би Алієва і Мілевського", – розповів Костишин в ефірі Youtube-каналу Бомбардир.

До слова, після 23 турів УПЛ Колос посідає 6 місце в турнірній таблиці.

Динамо чи Зоря у ЛЧ, доля титулу Шахтаря, "зручний" порятунок Карпат – 6 варіантів завершення сезону, і як догодити УЄФА