"У будь-якому випадку в цьому немає нічого хорошого. Новому наставнику непросто буде донести до підопічних свої принципи, з кожним гравцем поспілкуватися, а часу практично немає. Олександр Петраков своїми високими результатами з юнацькими збірними країни заслужив шанс спробувати себе в новій ролі. Однак складно сказати, як піде у тренера робота з футболістами, які вже чогось досягли.

Петраков стане тренером збірної України 17 серпня, – ЗМІ

Водночас Сергій Ребров за останні роки довів свою спроможність як сильний клубний наставник, тому тут ситуація неоднозначна. Тим більше, що у кожного тренера свій підхід до процесу. Все розсудить час. Прогнози в цьому плані – справа невдячна. Хоча, коли з посади головного тренера збірної пішов Андрій Шевченко, перша кандидатура, яка мені прийшла на думку, – Ребров.

Мій кандидат номер один, якщо говорити глобально? Віктор Скрипник. Чому ні? Цей фахівець не один рік пропрацював в Європі, а приїхавши в Україну, показує хороші результати з Зорею, яка часто дає бій вітчизняним грандам. І сама гра луганської команди радує око. Думаю, з президентом Зорі Євгеном Геллером можна було б домовитися (посміхається).

Екс-асистент Шевченка може увійти у новий тренерський штаб збірної України

Я знаю багатьох нинішніх футболістів національної команди, з багатьма я грав, тому можу сказати, що ім'я наставника важливе, але зараз у збірній підібрався такий колектив, що хлопці ментально самі прекрасно розуміють, що відступати не можна. Нинішня головна команда країни, можливо, найсильніша за всю історію. Тому навіть при всіх розкладах в групі, впевнений, що потрапляння на чемпіонат світу – це реальне завдання для "синьо-жовтих", – цитує Федецького Команда 1.