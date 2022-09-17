"Чистої води "заказуха": Печорний розніс Бурбаса за дезінформацію про конфлікт Луческу та Гусєва
Голова Асоціації футболістів України Олег Печорний прокоментував скандальну заяву Ігоря Бурбаса про, начебто, конфлікт між тренерами Динамо.
"Як голова Асоціації футболістів України переконливо раджу Бурбасу перепросити у Олега Гусєва та Мірчі Луческу. Він вже не вперше вкидає дезінформацію стосовно легендарних людей. Жодних конфліктів між Олегом Гусєвим та Мірчою Луческу не було.
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Олег був присутній на кожній грі Динамо та на всіх тренуваннях. Бурбас же пише нісенітницю, яка не влазить в жодні ворота. Він займається провокаціями. В час, коли у країні йде війна і всі об'єднуються, Ігор Бурбас хоче внести розкол, виливаючи бруд на легендарного гравця київського Динамо.
Його "інформація" про конфлікт Гусєва та Луческу – чистої води "заказуха". Я говорив про це самому Бурбасу і радив писати про те, чому генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін допустив виїзд і працевлаштування ветеранів "гірників" Геннадія Зубова та Віталія Віценця у Росії.
Тому, раджу Ігорю Бурбасу попросити вибачення у Луческу та Гусєва і, надалі не публікувати неперевірену інформацію та різні нісенітниці і бруд, чим він регулярно займається", – сказав Печорний у коментарі 1927.kiev.ua.
Нагадаємо, раніше український топ-інсайдер заявив, що Гусєв ледь не втратив роботу після сварки з Луческу. Аби залагоди конфлікт, у ситуацію довелось втрутитись навіть президенту Динамо Ігорю Суркісу.
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