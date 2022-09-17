"Як голова Асоціації футболістів України переконливо раджу Бурбасу перепросити у Олега Гусєва та Мірчі Луческу. Він вже не вперше вкидає дезінформацію стосовно легендарних людей. Жодних конфліктів між Олегом Гусєвим та Мірчою Луческу не було.

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Олег був присутній на кожній грі Динамо та на всіх тренуваннях. Бурбас же пише нісенітницю, яка не влазить в жодні ворота. Він займається провокаціями. В час, коли у країні йде війна і всі об'єднуються, Ігор Бурбас хоче внести розкол, виливаючи бруд на легендарного гравця київського Динамо.

Його "інформація" про конфлікт Гусєва та Луческу – чистої води "заказуха". Я говорив про це самому Бурбасу і радив писати про те, чому генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін допустив виїзд і працевлаштування ветеранів "гірників" Геннадія Зубова та Віталія Віценця у Росії.

Тому, раджу Ігорю Бурбасу попросити вибачення у Луческу та Гусєва і, надалі не публікувати неперевірену інформацію та різні нісенітниці і бруд, чим він регулярно займається", – сказав Печорний у коментарі 1927.kiev.ua.

Нагадаємо, раніше український топ-інсайдер заявив, що Гусєв ледь не втратив роботу після сварки з Луческу. Аби залагоди конфлікт, у ситуацію довелось втрутитись навіть президенту Динамо Ігорю Суркісу.

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