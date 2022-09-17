"Как председатель Ассоциации футболистов Украины убедительно советую Бурбасу извиниться перед Олегом Гусевым и Мирчей Луческу.

Луческу и Гусев поссорились – Суркис вмешался в конфликт, тренер Динамо был близок к увольнению

Олег присутствовал на каждой игре Динамо и на всех тренировках. Бурбас же пишет чушь, которая не влезает ни в какие ворота. Он занимается провокациями. В то время, когда в стране идет война и все объединяются, Игорь Бурбас хочет внести раскол, выливая грязь на легендарного игрока киевского Динамо.

Его "информация" о конфликте Гусева и Луческу – чистой воды "заказуха". Я говорил об этом самому Бурбасу и советовал писать о том, почему генеральный директор Шахтера Сергей Палкин допустил выезд и трудоустройство ветеранов "горняков" Геннадия Зубова и Виталия Виценца в России.

Поэтому советую Игорю Бурбасу попросить прощения у Луческу и Гусева и, в дальнейшем не публиковать непроверенную информацию и разную чепуху и грязь, чем он регулярно занимается", – сказал Печёрный в комментарии 1927.kiev.ua.

Напомним, ранее украинский топ-инсайдер заявил, что Гусев едва не потерял работу после ссоры с Луческу. Чтобы уладить конфликт, в ситуацию пришлось вмешаться даже президенту Динамо Игорю Суркису.

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