Чемпіонат Греції, 30 тур

Левадіакос – Іонікос – 2:2

Голи: Єремеєфф, 50, Мехія, 56 – Фадіга, 26, Чигринський, 89

У дуелі аутсайдерів грецької Суперліги, яка проходила під сильним дощем, Іонікос відкрив рахунок на екваторі першого тайму. А от старт другої половини гри гості провалили, пропустивши двічі. Здавалося, що все завершиться перемогою Левадіакоса, однак своє слово сказав Дмитро Чигринський.

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Саме 36-річний український захисник на 89-й хвилині забив рятівний м'яч. Цей гол став для Чигринського першим за рік. Востаннє екс-захисник Шахтаря, Барселони і збірної України забивав ще у квітні 2022 року.

2:2 – Іонікос зумів уникнути поразки, але разом із Левадіакосом перебуває у зоні вильоту. Команда Чигринського посідає 13 місце і відстає від рятівної зони на 1 бал.