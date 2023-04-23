Чемпионат Греции, 30 тур

Левадиакос – Ионикос – 2:2

Голы: Еремеефф, 50, Мехия, 56 – Фадига, 26, Чигринский, 89

В дуэли аутсайдеров греческой Суперлиги, проходившей под сильным дождем, Ионикос открыл счет на экваторе первого тайма. А вот старт второй половины игры гости провалили, пропустив дважды. Казалось, все завершится победой Левадиакоса, однако свое слово сказал Дмитрий Чигринский.

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Именно 36-летний украинский защитник на 89-й минуте забил спасительный мяч. Этот гол стал для Чигринского первым за год. В последний раз экс-защитник Шахтера, Барселоны и сборной Украины забивал еще в апреле 2022 года.

2:2 – Ионикос сумел избежать поражения, но вместе с Левадиакосом находится в зоне вылета. Команда Чигринского занимает 13-е место и отстает от спасательной зоны на 1 балл.