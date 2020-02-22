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Чигринський відверто висловився про Ахметова

15:40 592 Читать на русском
Чигринський відверто висловився про Ахметова
Дмитро Чигринський / Фото з відкритих джерел

Екс-захисник Шахтаря Дмитро Чигринський поділився думками щодо ролі Рината Ахметова у донецькому клубі та відношенні його до гравців.

"Що можна поганого сказати або подумати про людину, яка створила феномен. По-іншому не назвати те, що сталося там. Якщо ти адекватна людина, то розумієш, що президент створив для тебе феноменальні умови. Просто працюй і будь королем світу.

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Ніколи не бачив, щоб він "пхав" футболістам. Він любив кожного гравця, до кожного ставився з великою повагою. Всі футболісти ставали йому рідними, своїми, частиною родини", – сказав Чигринський в інтерв’ю програмі Легіонер.

Нагадаємо, Чигринський перебував у структурі Шахтаря з липня 2002 року, граючи у молодіжних командах "гірників" та в оренді у запорізькому Металурзі. 31 серпня 2009 року українець за 25 млн євро перейшов у каталонську Барселону, звідки через сезон повернувся до табору "помаранчево-чорних" за 15 млн євро.

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