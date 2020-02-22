Чигринський – про легендарну сутичку Єзерського і Бангура: Хотів, щоб обійшлось без жертв

Український легіонер грецького АЕКа, який свого часу виступав за Шахтар, пригадав сумнозвісну сутичку між Володимиром Єзерським та Ісмаелем Бангура у фіналі Кубка України 2007/2008.

"Я хотів, щоб обійшлося без жертв. Я переживав за Бангура. Єзерський сказав, що у них потім була окрема розмова. А мені на емоціях він сказав, навіщо я їх тримав.

"Бангура вдарив мене в підборіддя, штовхнув і спробував сховатися за спинами". Страх і ненависть у Класичному

Спочатку Єзерський був ображений на Бангура, але потім заспокоївся", – сказав Чигринський в інтерв’ю програмі Легіонер.

Нагадаємо, у фіналі Кубка України нападник київського Динамо Ісмаель Бангура вдарив захисника Шахтаря Володимира Єзерського в підборіддя, штовхнув і спробував сховатися за спинами динамівців. Однак, коли побачив в очах "гірника" рішучість розібратись по-чоловічому "тут і зараз" – кинувся навтьоки у підтрибунне приміщення.

Відзначимо, що екс-оборонець був на контракті в Шахтарі в 2007-2010 рр. Форвард Динамо виступав за киян з 2007 по 2009 рр.

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