"За два дні до матчу за Суперкубок УЄФА президент Шахтаря запросив мене на вечерю з Луческу і сказав мені: "Після фіналу ти йдеш у Барселону. Але ми хочемо виграти титул". Я подумав, що не можу піти з розчаруванням, тому відчув ще більшу відповідальність. Я навіть не зупинявся, щоб задуматись про перехід до Барселони. Ми програли в додатковий час, але Барселоні було дуже складно. Я пишався командою.

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Гравці Шахтаря отримали срібні медалі, і гравці Барселони зробили для нас коридор. Коли я проходив повз, деякі люди обіймали мене і казали: "Ласкаво просимо до Барси, Дмитре". Це було приємно з їхнього боку. У мене були змішані почуття, якщо чесно. Поки ми були на полі, президент Шахтаря мені сказав: "Завтра ти їдеш до готелю Барселони, збирай речі. Все буде добре, дякую за все". Це було гідне прощання.

Все відбулось так швидко... Кожного разу, коли я заплющував очі, я бачив щось нове, це було схоже на калейдоскоп. Я навіть не встигав замислитися над тим, що відбувається. Я підписав контракт і поїхав одразу до збірної України, тому це було швидко і дивно. Я познайомився з командою на тренуванні в день матчу.

Поговорив з Хаві, який хвилювався за мене і поставив мені кілька запитань. Він навіть пожартував зі мною про синець, який ми поставили йому у фіналі. Все було дуже легко, атмосфера була дуже гарною. Я багато спілкувався з Максвеллом та Ібрагімовичем. Зі Златаном ми жили в готелі "Принцеса Софія" і іноді вечеряли разом. Я не водив машину, і Златан підвозив мене на тренування на своїй машині", – розповів Чигринський в інтерв'ю Relevo.

Нагадаємо, Чигринський перейшов у Барселону з Шахтаря за 25 млн євро у 2009-му і провів за каталонців 12 матчів. Вже за рік українець повернувся до "гірників" за 15 мільйонів.

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