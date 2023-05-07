"За два дня до матча за Суперкубок УЕФА президент Шахтера пригласил меня на ужин с Луческу и сказал мне: "После финала ты уходишь в Барселону. Но мы хотим выиграть титул". Я подумал, что не могу уйти с разочарованием, поэтому почувствовал еще большую ответственность. Я даже не останавливался, чтобы задуматься о переходе в Барселону. Мы проиграли в дополнительное время, но Барселоне было очень сложно. Я гордился командой.

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Игроки Шахтера получили серебряные медали, и игроки Барселоны сделали для нас коридор. Когда я проходил мимо, некоторые люди обнимали меня и говорили: "Добро пожаловать в Барсу, Дмитрий". Это было приятно с их стороны. У меня были смешанные чувства, если честно. Пока мы были на поле, президент Шахтера мне сказал: "Завтра ты едешь в отель Барселоны, собирай вещи. Все будет хорошо, спасибо за все". Это было достойное прощание.

Все произошло так быстро... Каждый раз, когда я закрывал глаза, я видел что-то новое, это было похоже на калейдоскоп. Я даже не успевал задуматься над тем, что происходит. Я подписал контракт и поехал сразу в сборную Украины, поэтому это было быстро и странно. Я познакомился с командой на тренировке в день матча.

Поговорил с Хави, который волновался за меня и задал мне несколько вопросов. Он даже пошутил со мной про синяк, который мы поставили ему в финале. Все было очень легко, атмосфера была очень хорошей. Я много общался с Максвеллом и Ибрагимовичем. Со Златаном мы жили в отеле "Принцесса София" и иногда ужинали вместе. Я не водил машину, и Златан подвозил меня на тренировки на своей машине", – рассказал Чигринский в интервью Relevo.

Напомним, Чигринский перешел в Барселону из Шахтера за 25 млн евро в 2009-м и провел за каталонцев 12 матчей. Уже через год украинец вернулся к "горнякам" за 15 миллионов.

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