"Не знаю, як Мартінш вирішить це питання в матчі з Динамо", – Чигринський назвав найслабше місце в Олімпіакоса

Захисник грецького АЕКа Дмитро Чигринський поділився очікуваннями напередодні матчу 1/16 фіналу Ліги Європи між Олімпіакосом та київським Динамо.

"Як би не прикро було це визнавати, але, здається, в цьому році Олімпіакос демонструє найбільш цілісний, стабільний і видовищний футбол в Суперлізі.

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Динамо критично важливо не програти на чужому полі. Хоча те, що кияни розпочинають новий рік з такої важливої і складної гри, коли Олімпіакос знаходиться на піку, говорить про те, що завдання у підопічних Хацкевича складне. Вважаю, що хорошим результатом буде нічия.

Дивно, але все, про що я говорив, нахвалюючи пірейський клуб в матчі з ПАОКом не продемонстрував. При португальському наставнику вони взагалі вкрай рідко використовують високий пресинг. Тобто дають суперникові починати атаки і розігрувати м'яч. В цьому випадку нічим хорошим це не закінчилося.

Слабкі місця в Олімпіакоса теж є. Я б відзначив правий фланг оборони. Травмований основний захисник Аль-Абделлауї, а альтернатива у тренерів тільки одна – 33-річний Торосідіс.

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Найкращі роки Васіліса залишилися позаду, і, якщо чесно, я не знаю, як Мартінш (тренер Олімпіакоса. – прим. Футбол 24) буде вирішувати це питання в поєдинку проти Динамо. Торосидіс – досвідчений, майстерний гравець, але в цьому амплуа вік позначається особливо гостро. Грати без втрати якості в режимі двох матчів в тиждень для нього відверто складно", – цитує Чигринського Спорт-Експрес.