Чигринский попал в символическую сборную чемпионата Греции в прошлом сезоне

Вчера, 12 февраля, состоялась церемония награждения лучших игроков и тренеров чемпионата Греции сезона 2017/18.

Лучшим тренером прошлого первенства стал Маноло Хименес, который завоевал с АЕКом чемпионский титул, сообщает пресс-служба греческого клуба.

"Не знаю, как Мартинш решит этот вопрос в матче с Динамо", – Чигринский назвал самое слабое место в Олимпиакосе

Сразу несколько игроков афинян попали в символическую сборную турнира. Среди номинантов оказался украинец Дмитрий Чигринский и его одноклубники: Андре Симоэш, Марк Ливайя и уже бывший игрок АЕКа Лазарос Христодулопулос.

В прошлом сезоне Чигринский провел в чемпионате Греции 15 матчей, в которых забил 1 гол. В данный момент украинец восстанавливается после повреждения, полученного в поединке прошлого тура местной Суперлиги против ПАОКа.

Чигринский надеется восстановиться к матчу с Олимпиакосом, который является соперником Динамо в Лиге Европы