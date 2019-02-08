toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЕМІЛІАНО САЛА ДИНАМО - МАЛЬМЕ БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД

Чигринський сподівається відновитись до матчу з Олімпіакосом, який є суперником Динамо в Лізі Європи

12:42 37 Читать на русском
Чигринський сподівається відновитись до матчу з Олімпіакосом, який є суперником Динамо в Лізі Європи
Дмитро Чигринський / фото: ФК АЕК

Захисник АЕКа Дмитро Чигринський розповів про свою травму, отриману в матчі Кубка Греції.

"Сподіваюся, що нічого серйозного не сталося. Я ще на розминці відчув дискомфорт в паху, а потім, на початку гри, відчув різкий біль, і ми вирішили перестрахуватися. Можливо, просто потягнув – сьогодні ввечері зроблю МРТ і буде зрозуміло.

АЕК вирвав перемогу в Атромітоса у Кубку Греції – Чигринський зазнав травми

У нас зараз дуже складний графік – в цьому році провели вже вісім матчів, а особливої ротації немає. Так що, можливо, вся справа в невеликому перевантаженні.

Подивимося. Думаю, все нормально. Через тур у нас гра з Олімпіакосом, і мені дуже хочеться взяти участь в цьому поєдинку, який пройде якраз між матчами пірейцев з київським Динамо в Лізі Європи", – цитує Чигринського Команда 1.

Нагадаємо, Чигринський отримав травму в поєдинку Кубка Греції проти Атромітоса і був замінений вже на 10-й хвилині.

"Феномен" Зозуля зацікавив іспанський клуб – чому Роман кидає виклик Яремчуку в збірній України і може зіграти в ЛЧ

Теги
Світ Дмитро Чигринський Дмитро Чигринський АЕК Афіни АЕК Афіни Греція Українці за кордоном
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
40
хв
К'єво
21:30
Рома
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук