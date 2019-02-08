Чигринський сподівається відновитись до матчу з Олімпіакосом, який є суперником Динамо в Лізі Європи

Захисник АЕКа Дмитро Чигринський розповів про свою травму, отриману в матчі Кубка Греції.

"Сподіваюся, що нічого серйозного не сталося. Я ще на розминці відчув дискомфорт в паху, а потім, на початку гри, відчув різкий біль, і ми вирішили перестрахуватися. Можливо, просто потягнув – сьогодні ввечері зроблю МРТ і буде зрозуміло.

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У нас зараз дуже складний графік – в цьому році провели вже вісім матчів, а особливої ротації немає. Так що, можливо, вся справа в невеликому перевантаженні.

Подивимося. Думаю, все нормально. Через тур у нас гра з Олімпіакосом, і мені дуже хочеться взяти участь в цьому поєдинку, який пройде якраз між матчами пірейцев з київським Динамо в Лізі Європи", – цитує Чигринського Команда 1.

Нагадаємо, Чигринський отримав травму в поєдинку Кубка Греції проти Атромітоса і був замінений вже на 10-й хвилині.

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