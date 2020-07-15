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Чигринский получил травму – АЕК не сумел выиграть битву за Лигу чемпионов

15 июля 23:45 - Читати українською
Чигринский получил травму – АЕК не сумел выиграть битву за Лигу чемпионов
Дмитрий Чигринский в матче АЕК – ПАОК / ФК ПАОК

В 35-м туре первенства Греции АЕК и ПАОК не выявили сильнейшего (0:0). Команда Дмитрия Чигринского не смогла обыграть главного конкурента за место в Лиге чемпионов.

Чемпионат Греции, 35 тур

АЕК – ПАОК – 0:0

В противостоянии с ПАОКом столичную команду устраивала только победа. Впрочем, обе команды так и не смогли изменить счет на табло. 0:0 – итог битвы за второе место. ПАОК сохранил трехочковый отрыв от АЕКа за тур до финиша чемпионата Греции.

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Дмитрий Чигринский начал игру в стартовом составе АЕКа, но в начале второго тайма получил повреждение и вынужден был покинуть поле.

В заключительном туре команда Чигринского сыграет с Олимпиакосом, который досрочно стал чемпионом Греции. Для путевки в ЛЧ АЕК нужно выигрывать и надеяться на поражение ПАОКа от Ариса. Для второго места команде из Салоник достаточно сыграть даже вничью.

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15 июля
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Теги
Мир Украинцы за рубежом Дмитрий Дмитрий Чигринский АЕК Афины АЕК Афины ПАОК ПАОК Греция
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