Воротар збірної України та Шахтаря Анатолій Трубін може продовжити кар'єру в чемпіонаті Португалії.

Бенфіка активно готується до сезону 2023/24. У пошуках підсилення лісабонський клуб звернув свою увагу на голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна.

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"Гірники" планують отримати за свого гравця близько 20 мільйонів євро. Бенфіка вже розпочала перемовини з українським клубом та готує пропозицію, але вона буде нижчою, ніж запити Шахтаря. Про це повідомив журналіст Бруно Андраде.

Нагадаємо, що Анатолієм Трубіним також цікавився Інтер, однак через великі вимоги донецького клубу італійці відмовились від трансферу.

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