Чигринський узгодив новий контракт з АЕКом – українець трохи втратить у зарплаті

АЕК та Дмитро Чигринський близькі до підписання нового контракту. 33-річний центрбек погодився на незначне зменшення зарплатні – тепер його оклад складе 350 тисяч євро. Угода буде розрахована на один рік, повідомляє Sdna.

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Не виключено, що в майбутньому АЕК спробує зберегти українця надовше – все залежить від рівня гри Чигринського, який раніше заробляв майже 400 тисяч євро. Втім, екс-захисник збірної України може і зберегти свій колишній заробіток – у новому контракті будуть передбачені бонуси за забиті голи та трофеї.

Нагадаємо, Чигринський перебрався до афінського клубу влітку 2016-го та виграв чемпіонат Греції. В сезоні 2019/20 Дмитро провів 25 матчів, у яких забив 3 голи.

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