Луганська Зоря проведе матч 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти АЕКа за порожніх трибун.

Зоря звернулась до МОЗ за дозволом щодо проведення матчу Ліги Європи за присутності вболівальників.

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Офіційний сайт луганців інформує, що клуб отримав відмову від міністерства. Окрім цього, обмежена і кількість медіа, які освітлюватимуть матч.

Зазначимо, що матч Ліги Європи Зоря – АЕК запланований на 5 листопада. Початок гри о 22:00.

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