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Чигринський допоміг АЕКу вирвати путівку в фінал Кубка Греції у драматичному матчі з трьома вилученнями

22:24 - Читать на русском
Чигринський допоміг АЕКу вирвати путівку в фінал Кубка Греції у драматичному матчі з трьома вилученнями
Чигринський з АЕКом вийшов у фінал Кубка Греції

АЕК на виїзді зіграв унічию з Арісом в рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка Греції. Звіт про поєдинок читайте на "Футбол 24".

Кубок Греції, 1/2 фіналу, матч-відповідь

Аріс – АЕК – 2:2 (перший матч – 1:2)

Голи: Манчіні, 57, Дігіньї, 90+3 – Лівая, 90+6, 102

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Перший півфінальний матч був зіграний ще на початку березня і завершився перемогою АЕКа з рахунком 2:1. Цього разу у стартовому складі афінської команди з'явився Дмитро Чигринський і провів на полі увесь матч.

Сам поєдинок подарував уболівальникам драматичну розв'язку. Гості вийшли вперед в середині другого тайму, а у компенсований час навіть забили вдруге. Проте Марко Лівая за мить до фінального свистка перевів гру в овертайм, а на 102-й хвилині оформив дубль. Підсумкова нічия вивела АЕК у фінал.

Завершення матчу теж видалось багатим на події – три гравці гостей отримали вилучення за другі жовті картки. АЕК все ж зможе розраховувати на Манталоса, Сімоеша та Олівейру у фіналі Кубка, але вони пропустять дербі з Олімпіакосом у чемпіонаті.

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