toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Мир
ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЮРИЙ ДЯЧУК-СТАВИЦКИЙ БАРСЕЛОНА

Чигринский помог АЕКу вырвать путевку в финал Кубка Греции в драматичном матче с тремя удалениями

22:25 - Читати українською
Чигринский помог АЕКу вырвать путевку в финал Кубка Греции в драматичном матче с тремя удалениями
Чигринский с АЕКом вышел в финал Кубка Греции

АЭК на выезде сыграл вничью с Арисом в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Греции. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Кубок Греции, 1/2 финала, ответный матч

Арис – АЕК – 2:2 (первый матч – 1:2)

Голы: Манчини, 57, Дигиньи, 90+3 – Ливая, 90+6, 102

"Лунин устроил спектакль, а Реал ошибся": топовый инсайд об украинце после дерби, реакция легенды и просьба фанов

Первый полуфинальный матч был сыгран еще в начале марта и завершился победой АЕКа со счетом 2:1. На этот раз в стартовом составе афинской команды появился Дмитрий Чигринский и провел на поле весь матч.

Сам поединок подарил болельщикам драматическую развязку. Гости вышли вперед в середине второго тайма, а в компенсированное время даже забили второй гол. Однако Марко Ливая за миг до финального свистка перевел игру в овертайм, а на 102-й минуте оформил дубль. Итоговая ничья вывела АЕК в финал.

Завершение матча тоже показалось богатым на события – три игрока гостей получили удаления за вторые желтые карточки. АЕК все же сможет рассчитывать на Манталоса, Симоэша и Оливейру в финале Кубка, но они пропустят дерби с Олимпиакосом в чемпионате.

"Де ви взяли цього термінатора?": голкіпер Карпат кермує вантажівкою у США і згадує Лужного та львівського Марадону

blog_ava
Срна получил новую должность в Шахтере
18:15
856
Теги
Видеоновости Греция Украинцы за рубежом Мир Дмитрий Дмитрий Чигринский Арис Арис АЕК Афины АЕК Афины
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
23
час
:
10
мин
Челси
22:15
Манчестер Сити
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук