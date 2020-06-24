Чигринский помог АЕКу вырвать путевку в финал Кубка Греции в драматичном матче с тремя удалениями

АЭК на выезде сыграл вничью с Арисом в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Греции. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Кубок Греции, 1/2 финала, ответный матч

Арис – АЕК – 2:2 (первый матч – 1:2)

Голы: Манчини, 57, Дигиньи, 90+3 – Ливая, 90+6, 102

"Лунин устроил спектакль, а Реал ошибся": топовый инсайд об украинце после дерби, реакция легенды и просьба фанов

Первый полуфинальный матч был сыгран еще в начале марта и завершился победой АЕКа со счетом 2:1. На этот раз в стартовом составе афинской команды появился Дмитрий Чигринский и провел на поле весь матч.

Сам поединок подарил болельщикам драматическую развязку. Гости вышли вперед в середине второго тайма, а в компенсированное время даже забили второй гол. Однако Марко Ливая за миг до финального свистка перевел игру в овертайм, а на 102-й минуте оформил дубль. Итоговая ничья вывела АЕК в финал.

Завершение матча тоже показалось богатым на события – три игрока гостей получили удаления за вторые желтые карточки. АЕК все же сможет рассчитывать на Манталоса, Симоэша и Оливейру в финале Кубка, но они пропустят дерби с Олимпиакосом в чемпионате.

"Де ви взяли цього термінатора?": голкіпер Карпат кермує вантажівкою у США і згадує Лужного та львівського Марадону