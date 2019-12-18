Чигринський допоміг АЕКу обіграти Астерас Тріполіс – команда українця наблизилась до лідерів чемпіонату Греції

У матчі 15 туру чемпіонату Греції АЕК вдома обіграв Астерас Тріполіс.

Чемпіонат Греції, 15 тур

АЕК – Астерас Тріполіс – 2:1

Голи: Мандалос, 7, пен, Лівая, 46 – Фернандес, 78.

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Господарі заробили пенальті на самому початку матчу: після навісу з лівого флангу португальський форвард Нелсон Олівейра випередив опікуна, який схопив його за футболку. Вирок впевнено виконав Мандалос. Подвоїли перевагу підопічні Каррери одразу після перерви: хорватський форвард Лівая відгукнувся на простріл Паулінью. Астерас Тріполіс зусиллями іспанського нападника Луїса Фернандеса відіграв один гол наприкінці матчу.

До слова, наш Дмитро Чигринський провів на полі увесь матч. Для українця ця гра стала 11 в поточному чемпіонаті Греції.

Зазначимо, що ця перемога дозволила АЕКу наблизитись до дуету лідерів грецької Супер ліги. Наразі "жовто-чорні" посідають 3 місце у турнірній таблиці, відстаючи від Олімпіакоса і ПАОКа на 10 та 7 очок відповідно.

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