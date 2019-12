Чигринський працюватиме з чемпіоном Росії – АЕК призначив нового тренера

Ο Μάσιμο Καρέρα είναι ο νέος προπονητής της ομάδας μας!



Μassimo Carrera is the new manager of AEK FC!

Massimo Carrera è il nuovo allenatore dell'AEK FC!



️Κόουτς, καλώς όρισες και καλή τύχη!

