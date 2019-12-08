Чигринський працюватиме з чемпіоном Росії – АЕК призначив нового тренера

Афінський клуб нарешті визначився з кандидатурою головного наставника команди.

Екс-тренер московського Спартака Массімо Каррера підписав контракт з грецьким АЕКом, повідомляє офіційний сайт клубу. Термін дії угоди не розголошується, однак раніше ЗМІ повідомляли про контракт на два роки.

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Останнім місцем роботи Каррери був московський Спартак, який він очолював з 2016 по 2018 рік. Під керівництвом 55-річного італійця "червоно-білі" у сезоні 2016/17 стали чемпіонами російської Прем'єр-ліги і виграли Суперкубок Росії.

До слова, це лише другий клуб в кар’єрі італійця, де він тренуватиме самостійно – раніше він працював у штабі Антоніо Конте у Ювентусі та збірній Італії. Заради справедливості варто зазначити, що після відходу Конте з туринського клубу через дискваліфікацію Массімо 10 матчів провів у статусі виконувача обов’язків головного тренера, але до повноцінного тренерства в іменитому клубі так і не доріс (хоча у цих поєдинках не зазнав жодної поразки – 7 перемог і 3 нічиї).

АЕК після 13-ти турів, набрав 21 очко і посідає третє місце в турнірній таблиці грецької Суперліги. У минулому сезоні "жовто-чорні" фінішували третіми в чемпіонаті.