toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ТРАНСФЕРИ

Чигринський працюватиме з чемпіоном Росії – АЕК призначив нового тренера

14:11 1450 Читать на русском
Чигринський працюватиме з чемпіоном Росії – АЕК призначив нового тренера
Массімо Каррера / Фото з відкритих джерел

Афінський клуб нарешті визначився з кандидатурою головного наставника команди.

Екс-тренер московського Спартака Массімо Каррера підписав контракт з грецьким АЕКом, повідомляє офіційний сайт клубу. Термін дії угоди не розголошується, однак раніше ЗМІ повідомляли про контракт на два роки.

АЕК у першому матчі Чигринського після травми знищив Паніоніос – українець забезпечив кліншит афінян

Останнім місцем роботи Каррери був московський Спартак, який він очолював з 2016 по 2018 рік. Під керівництвом 55-річного італійця "червоно-білі" у сезоні 2016/17 стали чемпіонами російської Прем'єр-ліги і виграли Суперкубок Росії.

До слова, це лише другий клуб в кар’єрі італійця, де він тренуватиме самостійно – раніше він працював у штабі Антоніо Конте у Ювентусі та збірній Італії. Заради справедливості варто зазначити, що після відходу Конте з туринського клубу через дискваліфікацію Массімо 10 матчів провів у статусі виконувача обов’язків головного тренера, але до повноцінного тренерства в іменитому клубі так і не доріс (хоча у цих поєдинках не зазнав жодної поразки – 7 перемог і 3 нічиї).

АЕК після 13-ти турів, набрав 21 очко і посідає третє місце в турнірній таблиці грецької Суперліги. У минулому сезоні "жовто-чорні" фінішували третіми в чемпіонаті.

blog_ava
Динамо – Зоря: анонс матчу УПЛ
Теги
Світ АЕК Афіни АЕК Афіни Антоніо Конте Антоніо Конте Массімо Каррера Массімо Каррера Дмитро Чигринський Дмитро Чигринський Спартак Москва Спартак Москва
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
47
хв
Динамо
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук