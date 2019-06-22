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СК Дніпро-1 переглядає екс-захисника Карпат Бородая та ще 5-х гравців

14:47 308 Читать на русском
СК Дніпро-1 переглядає екс-захисника Карпат Бородая та ще 5-х гравців
Олег Бородай / УПЛ

Новачок УПЛ СК Дніпро-1 збирається підсилитись перед початком нового сезону.

На перегляді у дніпровській команді перебувають: голкіпер юнацької збірної України та Олімпіка Дані Джуніор Лтайф, екс-нападник Оболонь-Бровар Араміс Кузін, колишній півзахисник Дніпра Дмитро Нагієв та екс-захисник Карпат, який з зими виступає у другому польському дивізіоні, – Олег Бородай.

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Також разом з командою тренуються футболісти Прикарпаття Богдан Оринчак та Ярослав Конкольняк, повідомляє Ютуб-канал "Спорт Днепропетровской области".

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Нагадаємо, СК Дніпро-1 за підсумками сезону 2018/19 Першої ліги здобув пряму путівку в УПЛ.

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Олег Бородай Олег Бородай Дмитро Нагієв Дмитро Нагієв СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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