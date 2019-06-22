СК Дніпро-1 переглядає екс-захисника Карпат Бородая та ще 5-х гравців

Італія — 12:26 1146
-
Маліновський наблизився до Аталанти – Генк готовий знизити ціну на українця
-
Ультрас України, які вже стали історією: махачі, перфоманси, "труни" і алкоголь, а Крим та Донецьк – нашіОвертайм — 12:00 5002
-
Копа Амеріка: Чилі мінімально переміг Еквадор та достроково вийшов з групиСвіт — 08:26 387
-
Федецький покине Карпати через парламентські вибори, – ЗМІУкраїна — 00:35 2439
-
"Зозуля ніколи не стане гравцем основи Вальядоліда – фанати клубу вважають його нацистом", – журналістІспанія — 21 черв 2630