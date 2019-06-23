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СК Дніпро-1 планує орендувати трьох українців, які грають у Європі

16:34 871 Читать на русском
СК Дніпро-1 планує орендувати трьох українців, які грають у Європі
Єгор Назарина / Антверпен

СК Дніпро-1 планує підсилитись українськими гравцями, які виступають у європейських чемпіонатах.

Дніпровський клуб планує орендувати у бельгійського Антверпена 21-річного півзахисника Єгора Назарину, а у сербського Партизана Юрія Вакулка.

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Також у сферу інтересів СК Дніпро-1 входить 22-річний нападник Вісли Денис Баланюк, повідомляє Sportarena. Зауважимо, що усі троє раніше виступали за Дніпро.

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Нагадаємо, за підсумками сезону 2018/19 СК Дніпро-1 посів перше місце у Першій лізі України та здобув пряму путівку в УПЛ.

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СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Сергій Вакуленко Сергій Вакуленко Денис Баланюк Денис Баланюк Єгор Назарина Єгор Назарина
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