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Ворскла оголосила про підписання нового контракту з Чеснаковим

18 травня 22:39 132 Читать на русском
Ворскла оголосила про підписання нового контракту з Чеснаковим
Володимир Чеснаков / Фото ФК Ворскла

Лідер Ворскли Володимир Чеснаков вирішив продовжити співпрацю з полтавським клубом.

Ворскла на своєму офіційному сайті повідомила, що узгодила новий контракт з капітаном команди Володимиром Чеснаковим. Угода з 31-річним захисником підписана за схемою 1+1.

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"Не сумніваємося, що професійне ставлення Володимира до справи, помножене на любов до клубної емблеми, допоможуть Ворсклі досягти нових вершин", – йдеться у повідомленні прес-служби клубу.

До слова, Чеснаков – вихованець Ворскли. Володимир провів 344 матчі за полтавський клуб (15 голів та 8 асистів), виграв з клубом Кубок України в 2009 році і здобув бронзові нагороди чемпіонату в 2018 році.

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Володимир Чеснаков Володимир Чеснаков Ворскла Ворскла
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