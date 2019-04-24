Червенков вважає, що у Чорноморці є голкіпер, який може стати другим Луніним

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков впевнений, що у "моряків" дуже перспективні гравці.

"Ми завжди намагаємося грати на максимумі, але не завжди це виходить. Наша команда ще будується. Є багато молодих перспективних футболістів, до яких придивляються серйозні клуби.

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Наприклад, Кожухар цілком може стати другим Луніним. Є 19-річний Мусолітін, Грачову 21 рік. Вийшов на заміну 20-річний Хамелюк, в запасі залишився Семенів. Вони молоді і талановиті. Хлопці стараються, але не завжди це приносить результат...", – передає слова Червенкова прес-служба "моряків".

Зазначимо, що вчора Чорноморець на виїзді розписав нічию з Карпатами у 25-му турі чемпіонату України.

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