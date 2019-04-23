Лунін: В Іспанії будь-яка команда не боїться грати, в УПЛ є якийсь страх, через що немає краси футболу

Голкіпер Леганеса Андрій Лунін розповів, чому команди УПЛ не грають у яскравий футбол.
"В Іспанії будь-яка команда не боїться грати в футбол. Не боїться тримати м'яч, грати в контроль. У нас, якщо виходиш проти Шахтаря, ставиш три автобуси і не намагаєшся навіть іноді контратаки проводити.
Ну і тренування відповідні – тримання м'яча, через пас, удари. До того ж, не просто поставили і серію пробили, а через якусь комбінацію. У плані фізики, бажання і навіть вміння тутешні гравці нічим нас не перевершують. Просто у гравців УПЛ є якийсь страх, через що немає краси футболу", – сказав Лунін YouTube-каналу "Бомбардир".