Лунін: В Іспанії будь-яка команда не боїться грати, в УПЛ є якийсь страх, через що немає краси футболу

Голкіпер Леганеса Андрій Лунін розповів, чому команди УПЛ не грають у яскравий футбол.

"В Іспанії будь-яка команда не боїться грати в футбол. Не боїться тримати м'яч, грати в контроль. У нас, якщо виходиш проти Шахтаря, ставиш три автобуси і не намагаєшся навіть іноді контратаки проводити.

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А тут навіть проти Реала на Бернабеу команди намагаються нав'язати свою гру. Дуже мало, напевно, команд, які просто кудись шарашат м'яч.

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Ну і тренування відповідні – тримання м'яча, через пас, удари. До того ж, не просто поставили і серію пробили, а через якусь комбінацію. У плані фізики, бажання і навіть вміння тутешні гравці нічим нас не перевершують. Просто у гравців УПЛ є якийсь страх, через що немає краси футболу", – сказав Лунін YouTube-каналу "Бомбардир".