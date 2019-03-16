Червенков прокоментував розгромну поразку від Олександрії

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков вважає, що незабитий пенальті позначився на психології його гравців у матчі проти Олександрії.

"Звичайно, наші плани були іншими. Хотіли виглядати гідно, але, на жаль, отримали дуже швидкий гол через рикошет. Ще один важливий, ключовий момент – ми не забили пенальті.

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Все це спричинило дуже великий психологічний вплив. А коли пропустили другий гол, стало ще важче грати проти такої хорошої, досвідченої, зіграної команди. Олександрія перемогла заслужено. Вона на поле виглядала краще.

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Можу сказати, що наші футболісти дуже хотіли перемогти сьогодні. Були бажання і амбіції. Гравці дуже добре працювали цілий тиждень. Напевно, перегоріли – пішли технічні помилки, плюс невезіння. Коли не забили пенальті, це позначилося на психології", – цитує Червенкова офіційний сайт Чорноморця.