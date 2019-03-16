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Червенков прокоментував розгромну поразку від Олександрії

19:20 238 Читать на русском
Червенков прокоментував розгромну поразку від Олександрії
Ангел Червенков / ФК Чорноморець

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков вважає, що незабитий пенальті позначився на психології його гравців у матчі проти Олександрії.

53’ Володимир Коваль
 
Артем Сітало 5’
Владислав Бабогло 32’
Артем Сітало 39’

"Звичайно, наші плани були іншими. Хотіли виглядати гідно, але, на жаль, отримали дуже швидкий гол через рикошет. Ще один важливий, ключовий момент – ми не забили пенальті.

Олександрія на виїзді розгромила Чорноморець

Все це спричинило дуже великий психологічний вплив. А коли пропустили другий гол, стало ще важче грати проти такої хорошої, досвідченої, зіграної команди. Олександрія перемогла заслужено. Вона на поле виглядала краще.

Чорноморець – Олександрія – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Можу сказати, що наші футболісти дуже хотіли перемогти сьогодні. Були бажання і амбіції. Гравці дуже добре працювали цілий тиждень. Напевно, перегоріли – пішли технічні помилки, плюс невезіння. Коли не забили пенальті, це позначилося на психології", – цитує Червенкова офіційний сайт Чорноморця.

Теги
Чорноморець Чорноморець Ангел Червенков Ангел Червенков Чорноморець - Олександрія
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