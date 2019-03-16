Олександрія на виїзді розгромила Чорноморець

Олександрія в рамках першого матчу 22-го туру УПЛ здобула велику перемогу над одеським Чорноморцем (0:3).

Перший тайм розпочався досить динамічно. Активніше виглядала Олександрія, яка захопила контроль над м'ячем, заробила кілька кутових та, зрештою, забила вже на 5-й хвилині після розіграшу одного з них – це Сітало зачепився за подачу на дальній стійці, протаранив Міщенка та розстріляв ворота Літовченка. Втім, одесити не здалися й заробили пенальті на 11-й – щоправда, дуже сумнівний, адже м'яч після удару Гошкодері з краю штрафного практично в порожній кут знайшов на своєму шляху плече, а не руку Лучкевича. Аржанов взявся виконувати "одинадцятиметровий", але не влучив у площину!

Червенков: Ми звикли програвати через пенальті, спостерігається якась тенденція проти Чорноморця

Надалі матч проходив за суттєвої переваги олександрійців. На 22-й хвилині Сітало міг оформити дубль, але з мінімальної відстані форвард влучив у поперечину; на 31-й же постріл Поляруса заблокували захисники. Арбітр призначив корнер, а Бабогло головою замкнув навіс під дальню стійку – 0:2. Чорноморець посипався і за сім хвилин після подачі з центру поля пропустив третій гол: Грачов залишив Сітала за своєю спиною, м'яч перелетів через Гліба на Артема, а той моментально розстріляв ворота одеситів – 0:3.

По перерві Володимир Шаран зняв з гри Валерія Лучевича, а його візаві Ангел Червєнков випустив нападника Володимира Коваля. Останній побігав на полі до 53-ї хвилини, а потім грубо зіграв проти Шендрика, отримавши пряму червону картку. Після цього матч можна було завершувати; гості захопили ініціативу та спокійно довели матч до фінального свистка.

Таким чином, Олександрія здобула першу за чотири останні тури перемогу, набравши 41 очко та відірвавшись від четвертої Зорі на дев'ять очок. Чорноморець залишився на передостанній позиції з 16 заліковими балами.