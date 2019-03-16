Червенков прокомментировал разгромное поражение от Александрии

Главный тренер Черноморца Ангел Червенков считает, что незабитый пенальти сказался на психологии его игроков в матче против Александрии.

"Конечно, наши планы были другими. Хотели выглядеть достойно, но, к сожалению, получили очень быстрый гол из-за рикошета. Еще один важный, ключевой момент – мы не забили пенальти.

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Все это повлекло очень большое психологическое воздействие. А когда пропустили второй гол, стало еще труднее играть против такой хорошей, опытной, сыгранной команды. Александрия победила заслуженно. Она на поле выглядела лучше.

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Могу сказать, что наши футболисты очень хотели победить сегодня. Были желание и амбиции. Игроки очень хорошо работали целую неделю. Наверное, перегорели – пошли технические ошибки, плюс невезение. Когда не забили пенальти, это сказалось на психологии", – цитирует Червенкова официальный сайт Черноморца.