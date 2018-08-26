Червенков: Думаю, ми повинні бути задоволені нічиєю в матчі з Динамо

Наставник Чорноморця Ангел Червенков прокоментував нічию "моряків" у матчі проти Динамо (1:1).

"Можу сказати, що очікував непросту гру. Знали, що кияни будуть розігрувати, а ми – оборонятися. Таку ми вибрали тактику від оборони. Все це зрозуміло, тому що клас команд різний.

Динамо втратило перемогу над Чорноморцем

Ми знаємо, що значить Динамо, але наша команда теж в першому таймі постаралася не давати простору суперникові, закривали всі вільні зони і намагалися не програвати боротьбу.

Можу сказати, що такі ж вказівки були на другий тайм, але, на жаль, ми зробили дуже серйозні тактичні помилки і отримали такий неприємний гол.

Мені довелося змінити в тактичному плані деякі моменти. Ми перебудувалися. На полі з'явилися більш креативні футболісти – Коваль і Карноза, потім і молодий Мусолітін. Ми хотіли поміняти цю ситуацію. Добре, що в кінці вдалося забити красивий гол. Зрештою, вийшла нічия. Думаю, що ми повинні бути задоволені таким результатом", – цитує Червенкова прес-служба "моряків".

Чорноморець – Динамо – 1:1 – відео голів та огляд матчу