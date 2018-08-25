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Червенков: Думаю, мы должны быть довольны ничьей в матче с Динамо

23:33 13 Читати українською
Червенков: Думаю, мы должны быть довольны ничьей в матче с Динамо
Ангел Червенков / фото ФК Олимпик

Наставник Черноморца Червенков прокомментировал ничью "моряков" в матче против Динамо (1:1).

"Могу сказать, что ожидал непростую игру. Знали, что киевляне будут разыгрывать, а мы – обороняться. Такую мы выбрали тактику от обороны. Все это понятно, потому что класс команд разный.

Динамо упустило победу над Черноморцем

Мы знаем, что значит Динамо, но наша команда тоже в первом тайме постаралась не давать пространства сопернику, закрывали все свободные зоны и старались не проигрывать борьбу.

Могу сказать, что такие же указания были на второй тайм, но, к сожалению, мы сделали очень серьезные тактические ошибки и получили такой неприятный гол.

Мне пришлось изменить в тактическом плане некоторые моменты. Мы перестроились. На поле появились более креативные футболисты – Коваль и Карноза, потом и молодой Мусолитин. Мы хотели поменять эту ситуацию. Хорошо, что в конце удалось забить красивый гол. В конце концов, вышла ничья.

Думаю, что мы должны быть довольны таким результатом", – цитирует Червенкова пресс-служба "моряков".

Черноморец – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча

Украина6 тур

Черноморец - Динамо Киев: Суббота 25 августа 2018

Черноморец
Матч окончен
1 : 1
Динамо Киев
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Черноморец Черноморец Черноморец - Динамо Киев Ангел Червенков Ангел Червенков
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