Червенков: Бажаю Зорі успіхів у Лізі Європи

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков прокоментував нічию з Зорею (1:1).

"З першим хвилин матчу стало зрозуміло, що нас чекає непроста гра. У нас був шанс, але ми не зуміли забити. Зоря ж забила. У них були ще можливості. Довелося поміняти в тактичному плані деякі позиції. Всі наші футболісти сьогодні дуже старалися, показали характер.

Зоря не змогла здолати Чорноморець

Дуже добре, що ми взяли очко з таким серйозним суперником, як Зоря. Бажаю Зорі удачі в Лізі Європи, де вони будуть проводити серйозний матч проти Браги. Зоря – відмінна команда. Сподіваюся, вони зможуть виграти і пройти Брагу.

Зоря – Чорноморець – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Можу сказати так: статистика це одне, а те, що виходить на поле – зовсім інше. Виходить, що ми програємо єдиноборства, а в кінці кінців здобуваємо позитивний результат", – цитує Червенкова офіційний сайт Зорі.