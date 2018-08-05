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Червенков: Бажаю Зорі успіхів у Лізі Європи

06:30 0 Читать на русском
Червенков: Бажаю Зорі успіхів у Лізі Європи
Ангел Червенков / ФК Олімпік

Головний тренер Чорноморця Ангел Червенков прокоментував нічию з Зорею (1:1).

"З першим хвилин матчу стало зрозуміло, що нас чекає непроста гра. У нас був шанс, але ми не зуміли забити. Зоря ж забила. У них були ще можливості. Довелося поміняти в тактичному плані деякі позиції. Всі наші футболісти сьогодні дуже старалися, показали характер.

Зоря не змогла здолати Чорноморець

Дуже добре, що ми взяли очко з таким серйозним суперником, як Зоря. Бажаю Зорі удачі в Лізі Європи, де вони будуть проводити серйозний матч проти Браги. Зоря – відмінна команда. Сподіваюся, вони зможуть виграти і пройти Брагу.

Зоря – Чорноморець – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Можу сказати так: статистика це одне, а те, що виходить на поле – зовсім інше. Виходить, що ми програємо єдиноборства, а в кінці кінців здобуваємо позитивний результат", – цитує Червенкова офіційний сайт Зорі.

Україна3 тур

Зоря - Чорноморець: Субота 04 серпня 2018

Зоря
Матч завершено
1 : 1
Чорноморець
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Теги
Зоря - Чорноморець Зоря Зоря Чорноморець Чорноморець Ангел Червенков Ангел Червенков
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