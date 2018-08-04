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Червенков: Желаю Заре успехов в Лиге Европы

5 августа 06:30 1 Читати українською
Червенков: Желаю Заре успехов в Лиге Европы
Ангел Червенков / ФК Олимпик

Главный тренер Черноморца Ангел Червенков прокомментировал ничью с Зарей (1:1).

"С первым минут матча стало понятно, что нас ждет непростая игра. У нас был шанс, но мы не сумели забить. Заря же забила. У них были еще возможности. Пришлось поменять в тактическом плане некоторые позиции. Все наши футболисты сегодня очень старались, показали характер.

Заря не смогла одолеть Черноморец

Очень хорошо, что мы взяли очко с таким серьезным соперником, как Заря. Желаю Заре удачи в Лиге Европы, где они будут проводить серьезный матч против Браги. Заря – отличная команда. Надеюсь, они смогут выиграть и пройти Брагу.

Заря – Черноморец – 1:1 – видео голов и обзор матча

Могу сказать так: статистика это одно, а то, что получается на поле – совершенно другое. Получается, что мы проигрываем единоборства, а в конце концов добываем положительный результат", – цитирует Червенкова официальный сайт Зари.

Украина3 тур

Заря - Черноморец: Суббота 04 августа 2018

Заря
Матч окончен
1 : 1
Черноморец
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Заря - Черноморец Заря Заря Черноморец Черноморец Ангел Червенков Ангел Червенков
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