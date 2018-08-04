Червенков: Желаю Заре успехов в Лиге Европы

Главный тренер Черноморца Ангел Червенков прокомментировал ничью с Зарей (1:1).

"С первым минут матча стало понятно, что нас ждет непростая игра. У нас был шанс, но мы не сумели забить. Заря же забила. У них были еще возможности. Пришлось поменять в тактическом плане некоторые позиции. Все наши футболисты сегодня очень старались, показали характер.

Заря не смогла одолеть Черноморец

Очень хорошо, что мы взяли очко с таким серьезным соперником, как Заря. Желаю Заре удачи в Лиге Европы, где они будут проводить серьезный матч против Браги. Заря – отличная команда. Надеюсь, они смогут выиграть и пройти Брагу.

Заря – Черноморец – 1:1 – видео голов и обзор матча

Могу сказать так: статистика это одно, а то, что получается на поле – совершенно другое. Получается, что мы проигрываем единоборства, а в конце концов добываем положительный результат", – цитирует Червенкова официальный сайт Зари.