Очередной шедевр из Первой лиги – игрок Полесья одним касанием закрутил мяч в девятку и сам не поверил своему счастью
15:58 - Читати українською
Матчи низших дивизионов Украины нередко радуют эффектными голами.
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Очередной шедевр случился в поединке 18 тура Первой лиги между Полесьем и Кристаллом.
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Защитник хозяев Евгений Шевченко оформил роскошное взятие ворот на 9 минуте. Латераль одним касанием переправил заброс партнера в "девятку" ворот соперника. Похоже, гол шокировал даже самого героя, который сразу обхватил лицо руками.
Заметим, что для Шевченко это был первый гол в текущем розыгрыше Первой лиги.
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Гол Шевченко на 08:15 матча:
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