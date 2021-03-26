Очередной шедевр случился в поединке 18 тура Первой лиги между Полесьем и Кристаллом.

Игрок Карпат с 27 метров роскошно забросил мяч за шиворот голкиперу – видео шедевра из Второй лиги

Защитник хозяев Евгений Шевченко оформил роскошное взятие ворот на 9 минуте. Латераль одним касанием переправил заброс партнера в "девятку" ворот соперника. Похоже, гол шокировал даже самого героя, который сразу обхватил лицо руками.

Заметим, что для Шевченко это был первый гол в текущем розыгрыше Первой лиги.

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Гол Шевченко на 08:15 матча: