Карпати привертають до себе увагу навіть на тлі жахливих результатів у Другій лізі.

Львів'яни поступилися вінницькій Ниві у 13 турі, але 19-річний нападник Назар Сущак мав привід для гордості.

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На 30-й хвилині молодий "лев" створив справжній шедевр. Сущак обробив м'яч біля бокової лінії і красиво обіграв опонента, але позиція була далеко не ідеальною для удару. Гравця Карпат це не збентежило – з 27 метрів він закинув шкіряного за комірець голкіперу Ниви, який явно не чекав такого розвитку подій.

Шедевр Сущака дозволив Карпатам вийти уперед, однак львів'яни не змогли втримати перевагу – поразка 2:4.

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