Вже на 7-й хвилині Харрі Кейн оформив свій четвертий гол за Баварію, підчатувавши скидку суперника на кутовому. У Байєра також відзначився літній новачок – Грімальдо штрафним ударом в дев'ятку не залишив шансів Ульрайху.

Баварія не втримала перемогу над Байєром – божевільна драма VAR у компенсований час зберегла двовладдя на вершині

Баварія мала величезну перевагу, але Градецкі здійснив кілька яскравих сейвів. Втім, кіпер Леверкузена таки пропустив ще раз, коли на 86-й хвилині Горецка залишився без нагляду в карному майданчику. 2 очки у Баварії поцупив Девіс. Лівий захисник надто агресивно пішов у відбір проти Хофманна і "привіз" пенальті. Паласіос з 11 метрів зафіксував остаточні 2:2 – тепер у Бундеслізі не залишилось команд без втрат очок.