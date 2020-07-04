toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
ДИНАМО - ШАХТАР АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Чергові голи Роналду і Дибали у відеоогляді матчу Ювентус – Торіно – 4:1

4 липня 21:51 - Читать на русском
Чергові голи Роналду і Дибали у відеоогляді матчу Ювентус – Торіно – 4:1
Ювентус – Торіно – 4:1 – відео голів та огляд матчу

Ювентус розгромив Торіно в рамках 30-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

3’ Пауло Дибала
29’ Хуан Куадрадо
61’ Кріштіану Роналду
87’ Коффі Джіджі
 
Андреа Белотті 45+5’
3’ Пауло Дибала
29’ Хуан Куадрадо
45+5’ Андреа Белотті
61’ Кріштіану Роналду
87’ Коффі Джіджі

"Стара синьйора" не відчула особливого спротиву від своїх сусідів. Ювентус забив по два голи у кожному з таймів, а Торіно відзначився лише один раз – Белотті реалізував пенальті. Цікаво, що вже у четвертому матчі поспіль за "б'янконері" забили Дибала і Роналду.

Ювентус у туринському дербі розгромив Торіно: Серія А, 30-й тур, субота

Після цієї перемоги Ювентус набрав уже 75 очок і продовжує очолювати турнірну таблицю Серії А. У Торіно 31 заліковий пункт і 15-та сходинка.

blog_ava
Динамо – Шахтар: де дивитися матч УПЛ
4 липня
15417
Теги
Ювентус Ювентус Італія Ювентус - Торіно Торіно Торіно
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
22
хв
Бернлі
14:00
Шеффілд Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук