Чергові голи Роналду і Дибали у відеоогляді матчу Ювентус – Торіно – 4:1

Ювентус розгромив Торіно в рамках 30-го туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

"Стара синьйора" не відчула особливого спротиву від своїх сусідів. Ювентус забив по два голи у кожному з таймів, а Торіно відзначився лише один раз – Белотті реалізував пенальті. Цікаво, що вже у четвертому матчі поспіль за "б'янконері" забили Дибала і Роналду.

Ювентус у туринському дербі розгромив Торіно: Серія А, 30-й тур, субота

Після цієї перемоги Ювентус набрав уже 75 очок і продовжує очолювати турнірну таблицю Серії А. У Торіно 31 заліковий пункт і 15-та сходинка.